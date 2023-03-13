據悉，隨著全球軍事發展持續朝向無人機應用趨勢，以及俄烏戰爭開打逾一年，持續消耗軍用設備庫存，事欣科近年已透過當地系統整合商提前打入生產無人直升機的美系軍工業者。法人看好，公司在墨西哥廠生產優勢下，可望進一步擴大出貨動能。

事欣科2月營收重返3億元整數大關，達3.02億元，月增33.75％，並較去年同期大幅成長91.19％，增幅位居IPC前段班，累計前兩月營收5.29億元，年增 71.64％，預料首季營收年增將維持高雙位數成長，主要受惠航太、博奕及國防工業三大產品線持續熱絡，帶動整體業績上揚。

展望後市，隨著疫情趨緩商機浮現，事欣科航太線束產品、博奕機台及智能零售點餐機等產品出貨續旺，加上國防工業產品因近期軍規需求提升，明顯帶動出貨及產品組合優化，有助公司今年財務三率進一步提升。

再加上中美關係持續緊張，由美國強勢主導的「美國製造」已然成形，事欣科深耕美墨營運布局，航太、博奕及智能應用產品增溫及國防軍規潛在商機，公司營運增速可期。

事欣科日前董事會通過去年財報，由於疫情及缺料影響高峰已過，加上客戶回補庫存需求顯現，去年第四季營運成長皆以倍數計算，單季營業毛利2.07億元，季增1.48倍、年增1.68倍；營業利益0.88億元，較前一季轉盈，季增5.6倍、年增24.32倍；稅後淨利0.58億元，單季EPS達0.7元，賺贏前三季累計0.51元。

以全年來看，事欣科2022年營收達27.77億元，年增32.35％，營業毛利4.58億元，年增44.19％，營業利益轉盈達0.89億元，年增3.85倍，本業營運明顯提升。