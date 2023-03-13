矽谷科技新創商提供融資的矽谷銀行母公司SVB Financial Group爆出財務問題後，短短48小時即遭當局強制關閉，成為2008年金融海嘯以來規模最大的銀行破產事件，投資人紛紛跳船求生，美國四大指數應聲走軟。

道瓊工業平均指數3月10日終場下跌1.07％（345.22點）、收31,909.64點，創2022年10月26日以來收盤新低，收在5～200日所有移動平均線之下，周K線下挫4.44％。

那斯達克指數下跌1.76％（199.47點）、收11,138.89點；周K線下挫4.71％。費城半導體指數下跌1.89％（56.28點）、收2,923.93點；周K線下挫3.59％。

元富投顧指出，本波引領全球股市多頭指標，以費半指數最為重要，目前在季線2,844點以上，相對強勢，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主。

目前台股遇到尷尬情境，當美國半導體股反彈時，台股相對強勢，現在傳產股如果弱勢，特別道瓊指數相對弱，對台股是否轉弱？可能要觀察一下。

新台幣續貶，未來資金流向將是重點，美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在105附近震盪，但在90～100區間已打出長達7年大底部型態，中期仍相對強勢。

近期美國股市大震盪，韓股和日股也出現拉回，這讓台股也跟著震。台股現階段重要的護國神山，台積電520元整數關卡失守，聯發科780元短線多空關卡也失守，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數。

美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。