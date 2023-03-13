美「福特」號超級航母迎接最嚴峻挑戰

對美國海軍最新型航母的人員來說，壓力與日俱增。自從「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）航母2017年服役以來，美國海軍就不斷從艦上近24套新系統中除錯。歷經5年故障排除和維修後，第8艦載機大隊（Air Wing 8）、護航機和第12航母打擊群將展開第一次全球部署，以成為能徹底發揮戰力的航母。

然而，據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）網12日報導，在「福特」號部署前，艦上的2,700名海軍、1,500位航空聯隊成員，還有隨行的5艘水面艦，都將面臨比國會批評更嚴峻的挑戰。

「福特」號上周離開維吉尼亞州諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk），展開混合訓練單位演習（Composite Training Unit Exercise，COMPTUEX）。而它要獲得認證，在全球進行部署，這複雜的演訓將是最後一道障礙。

儘管「福特」號一直在進行系統測試、訓練、飛行員資格認證和國際演習，但它還沒有準備好進行整整7個月的航母打擊群部署，而這可以說是海軍最重要，也最迫切需要的編隊。

雖然「福特」號的賣點在於，艦載機出動架次率（Sortie Generation Rate，SGR）要高出尼米茲級（Nimitz-Class）航母30%，但至今它連尼米茲級航母的標準都還沒達到。「福特」號艦長蘭齊洛塔（Paul Lanzilotta）說，它所進行的是持續好幾星期的長期戰鬥任務，而不是一次只有幾天。

Keeping the waters safe! 😎⚓️



Sailors assigned to the Gerald R. Ford strike group conduct a simulated counter mine exercise while underway in the Atlantic Ocean. @US2ndFleet @USFleetForces @USNavy #WeAreWarship78 pic.twitter.com/ApDN1R5ceg — USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) March 11, 2023

VIDEO: Navy’s Newest Carrier USS Gerald R. Ford Faces Toughest Test Yet – USNI News



Five years after commissioning, @Warship_78 is undergoing a month of punishing exercises and certifications to be ready for its first worldwide deployment.https://t.co/5Evy4VD3Qd pic.twitter.com/6RGHsiLekq — USNI News (@USNINews) March 12, 2023

而「福特」號在這次混合訓練單位演習中，將首度讓約80架艦載機全部上艦，其中包括4支「超級大黃蜂」（Super Hornet）中隊、1支電子攻擊中隊、1支空中預警中隊，還有兩隻直升機中隊。

目前國尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「華盛頓」號（USS George Washington，CVN-73）和「斯坦尼斯」號（USS John C. Stennis CVN-74）都在不同的大規模中期延壽階段，而其中「華盛頓」號因受新冠肺炎缺工，加上計劃的作業增加影響，完工時間已經晚了超過1年半。美國對航母的需求遠超過供給。為了滿足前線部署的需求，美東航母尤其忙碌，只能連續出任務。而「福特」號若能加入輪值行列，將能減輕11艘航母的壓力。