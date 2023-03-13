矽谷銀行因存款嚴重失血且增資失敗，上周五突然宣告倒閉，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。這是自2008年全球金融危機以來美國最大宗的銀行破產案，也是該國史上第二大銀行倒閉案。

受此打擊，上周五美股主要指數全面重挫，道瓊指數跌1.66%，標普500指數跌1.85%，那斯達克指數跌2.05%，費城半導體跌2.01%。標普金融股指數暴跌4.10%。標普500地區銀行股指數周線更崩跌了18%。

美國當局在稍早前緊急推出一連串止血與救市措施，加上投資人押注未來聯準會在升息方面可能不會那麼激進，目前道瓊指數期貨漲0.85%，標普500指數期貨漲1.17%，那斯達克100指數期貨漲1.23%。

亞太市場驚魂未定，主要股市跌多漲少，目前日經225指數大跌1.75%，東證一部指數重挫2.11%，澳洲S&P/ASX 200指數跌0.5%，南韓KOSPI指數跌近1%，台北股市跌0.9%，上證指數微跌0.06%，香港恆生指數漲近0.5%。

美國財長葉倫周日表示，和15年前美國政府在全球金融危機時期大舉對銀行業紓困的情況不同，這次聯邦政府不會為矽谷銀行紓困，但會提供存款戶所需的協助。為了安撫人心，葉倫表示，矽谷銀行倒閉不會形成骨牌效應，美國銀行體系仍然很穩健，目前資本也相當充足。

美國財政部、聯準會和聯邦存款保險公司稍早前發布聯合聲明，推出了一系列穩定銀行體系的措施，同時宣布矽谷銀行的儲戶周一就能提取存款，並表示矽谷銀行破產造成的任何損失，都不會由納稅人承擔。

聯準會表示將透過名為「銀行定期融資項目」（Bank Term Funding Program）的新措施提供額外資金。這項計畫將向存款機構提供最長一年的貸款，並以這些機構持有之美國公債與其他資產作為擔保。

美國金融監管機關亦接管總部位於紐約的Signature Bank，這是這幾天內第二家倒閉的銀行。

分析師表示，重要的是，聯準會將按面值、而非按市值來接受抵押品，讓銀行能借到資金，不必賠本賤價出售資產。

Capital Economics北美經濟部門主管 Paul Ashworth表示，這些都是強而有力的舉措，理應足以避免危機蔓延和更多銀行倒閉，在數位時代這是眨眼間就可能發生的事。但危機擴散總是多與非理性恐慌有關，所以我們要強調「這不保證有效」。

此外，路透社援引知情人士報導，美國政府稍晚將發布「重大消息」，分析師認為可能是讓一家更大的銀行與矽谷銀行合併。美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）接受媒體訪問時表示，矽谷銀行被收購將是「最好的結果」。

投資人預期聯準會在本月擴大升息幅度至50個基點的意願可能降低，聯邦基金期貨飆升，暗示市場現在預期聯準會3月升息2碼的可能性僅剩下17%，較矽谷銀行倒閉之前的約70%大幅滑落。而對利率到頂時的預測則從上周三的5.69%一路回落到5.14%，現在市場甚至預期聯準會可能在年底前降息。

兩年期美國公債殖利率進一步跌至4.51%，較上周創下的高點5.08%大幅下滑。但由於曲線變陡，較長期債息小幅上揚。

儘管如此，聯準會將做出什麼樣的利率舉措，在很大程度上仍然取決於周二發布的美國消費者物價指數（CPI）。要留意的風險是，即使金融體系面臨危機，但如果通膨數據意外高漲，仍會使聯準會激進升息的壓力升高。