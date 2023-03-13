資深媒體人陳文茜自2019年罹患肺腺癌後，飽受病毒折磨，去年底加裝人工血管，康復可能性僅1%，病況不樂觀的她，希望自己能多活5年，今(13)日凌晨她發文表示正式和敗血症（菌血症）道別，並直言道：「答案可能是康復，可能是結束。總之它不會沒完沒了。」

陳文茜於今(13)日凌晨發文表示，「再過一分鐘，服下最後一顆號稱《地表上最強大的抗生素》，我正式和敗血症（菌血症）道別。」坦言至少七天左右，沒有一天睡眠超過兩小時，扛著至少三個重病：菌血症，腦部疾病，蜂窩性組織炎，「我每天不是無法入眠，就是在疼痛中醒來。」

尤其，她為了防止胃出血，全部吃流質食物，以及儘量禁食、讓胃腸休息，所有食物都不吃除了米湯，「我和全身的細菌賭博，看是它們先死，還是我先餓死。」除了飲食之外，為了避免菌死症常見的腎衰竭，她一日泡湯3到4次，每次至少30分鐘，中午一個半小時，增加負壓排水，讓全身排汗排出積在組織中的水分。

所幸的是，朋友注意到她的異狀，問她為何不求助，陳文茜坦言：「我連求救的力氣都沒有。」緊接著數位好友天天為我送來港式蒸魚，輪流關心她，且在醫師與助理們協助下，她依舊主持完三周的文茜世界周報，她感恩表示：「是世界周報的觀眾無形之中，牽著我的手，度過一切。」

如今陳文茜的療程來到尾聲，「我不知道明天、後天的我，是否應該悲傷；但今夜的我，開心地向那恐怖的抗生素，正式宣告：Bye Bye！」許多網友看到她的貼文，紛紛心疼的為她打氣：「謝謝您，至少讓我們知道今夜的你比昨天好」、「文茜姐, 您還有我們這些鐵粉, 無形的手牽著您」、「你面對病痛，都是很堅強的，加油！」