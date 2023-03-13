中醫大新竹附醫神經外科醫師巫智穎說，高頻熱凝手術適用三叉神經痛、頸腰椎、肩關節、膝關節及癌症疼痛。（羅浚濱攝）

高頻熱凝手術是將導針置入所需治療的神經周圍，利用高頻電波傳遞能量達到止痛效果。（羅浚濱攝）

93歲陳姓老翁因脖子到肩膀疼痛，1年來痛到只能坐著睡覺，很怕開刀動手術，到中醫大新竹附設醫院求診，神經外科醫師巫智穎採用「高頻熱凝手術」，陳翁經過約15分鐘手術，打了2針，1周後疼痛指數減少一半，2周後回診疼痛指數大幅降低，終於可以躺著睡覺。

巫智穎表示，高頻熱凝手術的原理是將導針置入所需治療的神經周圍，利用高頻電波傳遞能量達到止痛效果，分為「傳統式」及「脈衝式」，傳統式是將產生疼痛的感覺神經破壞，脈衝式是經由改變神經傳遞，讓神經「暈倒」，「睡著」達到止痛效果。

整個治療過程是在局部麻醉或靜脈麻醉之下進行，經由術中X光或超音波導引將導針置入適當位置，治療時間約15至50分鐘，治療後無需住院，即可返家，無手術傷口，治療後當天可能會有腫脹痠麻無力，1到2周後即可恢復生活品質。

巫智穎說，高頻熱凝手術可以適用於三叉神經痛、頸腰椎疼痛、肩關節、膝關節疼痛、癌症疼痛等，止痛效果因人而異，通常為數月至1年以上，有些病患可能1年來打1次，跟醫美治療黑斑一樣，打掉黑斑如果再長出來，就再打掉。

目前慢性疼痛比例日漸增加，好發年紀也有往下趨勢，舉凡30幾歲上班族、工程師長期久坐久站，60幾歲老人骨關節退化，頸腰椎骨刺，甚至手術後產生的沾黏、神經痛等等，都嚴重影響生活品質。

「醫師做正確診斷很重要，治療才能事半功倍！」巫智穎指有些病患頸椎脊椎腰椎退化或側彎疼痛，開刀可能要打十多根釘子，不見得一定好，但經過x光、超音波或核磁共振，可以找出特定痛點來治療，舒緩疼痛也可以少吃止痛藥。

巫智穎強調，疼痛介入性治療雖能有效降低疼痛，但並非可以取代手術，但對身體狀況不好不適合手術，或是對手術有疑慮病患，可與醫師充分討論，選擇最適合的方式。