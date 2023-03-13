花蓮門諾醫院啟動「不放棄的醫願」助建計畫，將蓋大樓供東部長者暨身障醫療照護使用，目標籌募2億元，迄今尚有近1.4億元缺口。台北市新湖國小三年級林牧勛患有注意力缺陷過動症（ADHD），見院方建院需求與故事，憶起小時候常進出醫院經驗，便與母親製作兔年卡片義賣，將1000多元所得全數捐出，是該計畫年紀最小的捐款者，也是最佳小小公益代言人。
現年8歲的林牧勛患有注意力缺陷過動症（ADHD），小時候常常到醫院治療，今年寒假期間，他在網紅「史佳霖喬韓森」臉書粉絲專頁上，看到門諾醫院「不放棄的醫願」助建計畫資訊，想起過去進出醫院的歷程，便萌生想透過自己小小的力量，幫助醫院建蓋大樓，讓更多患者得到妥適的照護。
於是，林牧勛利用寒假期間，和媽媽林心于一起繪製兔年卡片義賣，並將1000多元所得，全數捐給門諾醫院的計畫，幫助院方興建一棟提供東部長者、身障及遲緩孩童，更舒適寬敞的就醫大樓。
林牧勛起初不好意思將投入公益的事情告訴其他人，只在寒假作業中與老師分享，門諾醫院經校方得知此事後趕緊與其聯繫，告訴他「做了一個很棒的決定」，肯定他有顆同理心及願意助人的心，接著再回贈感謝狀，感謝支持計畫。
林牧勛收到門諾醫院的感謝狀後相當高興，還拍攝一段影片提及他和媽媽製作卡片義賣的事情，且所得全數捐給門諾願的計畫，希望能藉此拋轉引玉，「大家有錢出錢、有力出力，幫助有需要的人」，並強調現在計畫募款金額只達30％、約6000多萬元，盼大眾能多多幫忙。
林牧勛拍攝的影片一傳回門諾醫院內，不僅醫護人員，連病患、家屬看了都相當感動，讚許他是名最棒的小小公益代言人。
林心于說，牧勛自小罹患ADHD，希望能透過卡片的製作及販售，增添孩子的自信，從中學習付出，於是決定和兒子一起合作，盼能幫助更多患者。因著她將父母對孩子的愛，昇華成助人的大愛，令院方感到欽佩。
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