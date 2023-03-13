台北市新湖國小三年級林牧勛在網路上見花蓮門諾醫院建院需求與故事，寒假期間與母親製作兔年卡片義賣，將1000多元所得全數捐出，獲得院方肯定，大讚他是最佳小小公益代言人。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院啟動「不放棄的醫願」助建計畫，將蓋大樓供東部長者暨身障醫療照護使用，目標籌募2億元，迄今尚有近1.4億元缺口。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院啟動「不放棄的醫願」助建計畫，將蓋大樓供東部長者暨身障醫療照護使用，目標籌募2億元，迄今尚有近1.4億元缺口。台北市新湖國小三年級林牧勛患有注意力缺陷過動症（ADHD），見院方建院需求與故事，憶起小時候常進出醫院經驗，便與母親製作兔年卡片義賣，將1000多元所得全數捐出，是該計畫年紀最小的捐款者，也是最佳小小公益代言人。

現年8歲的林牧勛患有注意力缺陷過動症（ADHD），小時候常常到醫院治療，今年寒假期間，他在網紅「史佳霖喬韓森」臉書粉絲專頁上，看到門諾醫院「不放棄的醫願」助建計畫資訊，想起過去進出醫院的歷程，便萌生想透過自己小小的力量，幫助醫院建蓋大樓，讓更多患者得到妥適的照護。

於是，林牧勛利用寒假期間，和媽媽林心于一起繪製兔年卡片義賣，並將1000多元所得，全數捐給門諾醫院的計畫，幫助院方興建一棟提供東部長者、身障及遲緩孩童，更舒適寬敞的就醫大樓。

林牧勛起初不好意思將投入公益的事情告訴其他人，只在寒假作業中與老師分享，門諾醫院經校方得知此事後趕緊與其聯繫，告訴他「做了一個很棒的決定」，肯定他有顆同理心及願意助人的心，接著再回贈感謝狀，感謝支持計畫。

林牧勛收到門諾醫院的感謝狀後相當高興，還拍攝一段影片提及他和媽媽製作卡片義賣的事情，且所得全數捐給門諾願的計畫，希望能藉此拋轉引玉，「大家有錢出錢、有力出力，幫助有需要的人」，並強調現在計畫募款金額只達30％、約6000多萬元，盼大眾能多多幫忙。

林牧勛拍攝的影片一傳回門諾醫院內，不僅醫護人員，連病患、家屬看了都相當感動，讚許他是名最棒的小小公益代言人。

林心于說，牧勛自小罹患ADHD，希望能透過卡片的製作及販售，增添孩子的自信，從中學習付出，於是決定和兒子一起合作，盼能幫助更多患者。因著她將父母對孩子的愛，昇華成助人的大愛，令院方感到欽佩。