海軍官校鼓號樂隊每年隨海軍敦睦遠航訓練支隊赴各地表演，對宣揚國威、敦睦邦誼等工作貢獻良多。（海軍官校提供／洪榮志台南傳真）

海軍官校鼓號樂隊每年隨海軍敦睦遠航訓練支隊赴各地表演，對宣揚國威、敦睦邦誼等工作貢獻良多。（海軍官校提供／洪榮志台南傳真）

睽違3年的海軍敦睦遠航訓練支隊環台航訓，12、13日抵達台南安平港開放登艦，吸引大批民眾遠從全台各地趕來參觀。軍方特地安排海軍軍官學校鼓號樂隊現場表演，展現官校生平日勤訓精練的成果，獲得參觀民眾大力讚賞。

海軍官校表示，敦睦遠航本就是海軍官校正期班學生，在畢業前必經歷的訓練課程。今年的敦睦支隊更首次加入國防大學理工學院及管理學院海軍組學生，讓這些學生們能在畢業前有深切的「職前訓練」，堪稱意義非凡。

其中，歷年的敦睦遠航訓練活動中，海軍官校鼓號樂隊的表演，過程高潮迭起，鼓號聲響徹雲霄，往往獲得民眾掌聲連連，展現海軍官校學生紀律嚴明、訓練有素、允文允武的成果。這群官校應屆畢業生帶來氣勢磅礴的表演，除為敦睦支隊環台航訓活動揭開序幕外，更讓參觀民眾對這群充滿活力的「小老虎」，即將投入國防捍衛海疆充滿信心。

今年的敦睦遠航，海軍官校鼓號樂隊演奏的曲目，有海軍軍歌、起錨歌、蘇莎進行曲、雷神進行曲等多首膾炙人口的樂曲，並搭配隊形變化，由方陣隊形轉化為海錨隊形，象徵海軍傳統與歷史，也代表各年班官校生環環相扣、團結一心的錨鏈精神。

就讀海軍官校四年級的王宗裕，受訪時不僅分享就讀海軍官校的生活與體驗，還強調軍校培育的不僅僅是一名大學生，也是一位軍校生，更是一名未來稱職的軍人，允文允武更是基本要求。

王宗裕還說，四年級畢業前的遠航訓練，除了訓練官校生的航行實務外，更有著敦睦邦誼的重要使命。海軍身為半個外交官，平時更是要求語文訓練，敦睦遠航就是將語言與航行理論等化為實際應用的最佳時機，他也希望青年朋友們一同勇敢逐夢、逐夢踏實、加入海軍的行列。