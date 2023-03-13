台灣高教人才面臨斷層危機，年輕人讀博士意願低落，加上少子化造成許多私校退場，高教工會預估5年內會有6000個教師失業。教育部次長林騰蛟今表示，將研擬提高博士生的獎補助金，同時媒合失業教師到業界去，但近5年有994位教師參與，僅69人成功進入業界。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、國科會、中研院及銓敘部等單位進行「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」專案報告。

中研院長廖俊智表示，我國高教科研領域正面臨人才斷層危機，目前就讀博士班意願明顯不足，主要有兩個原因：一、博士班就讀期間獎學金平均約2萬餘元，與業界薪資差異大；二、畢業後就業市場及薪資不具吸引力。

立委張其祿質詢指出，一個25歲的碩士進入台積電工作，年薪200萬元；而年輕人要在大學取得專任助理教授職位至少要35歲，且年薪僅約100萬元。這樣的薪水差距，影響年輕人進大學任教的意願，將成國安危機。

立委黃國書指出，110學年我國我國大專校院50歲以上專任教師比率62％，遠高於OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均38.8％、日本45.7％及南韓46.2％，高教人力老化的問題必須正視。

立委張廖萬堅說，因為少子化，許多私校面臨退場，高教工會預估未來5年會有6000個大專教師失業，形成嚴重的社會問題。他要求教育部3個月內提出報告，並為此問題找到解方。

林騰蛟回應，博士生的獎助學金太低，教育部研擬調高；至於大學教師待遇問題，也會研擬調高學術研究加給及擴大應用彈性薪資制度的方式來解決。

至於大專教師因為學校退場而面臨失業的問題，林騰蛟指出，教育部已建置「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，從2017年到2022年，共有994位教師參與，但其中僅69人成功被磨合進入業界。

但黃國書質疑，未來會有很多大專教師失業，但教育部每年平均僅成功媒合10多位教師進入業界，成效實在不如預期，教育部應提出精進措施來改善。