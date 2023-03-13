宜蘭縣長林姿妙強調她正正當當、沒做壞事。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙的女兒上午9時52分抵達，一語不發的走往法庭。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙等官員涉貪案，今（13日）宜蘭地方法院召開第2次準備程序庭，縣長林姿妙的女兒上午9時52分抵達，一語不發的走往法庭，林姿妙則於10時3分到法院，她說，「我無所畏懼、坦蕩蕩，為什麼要這樣汙衊我，法律會給我一個公道。」

林姿妙涉嫌貪汙治罪條例中的違背職務行為收取不正利益罪、財產來源不明及偽造文書、洗錢等4案，去年8月23日遭檢方起訴，宜蘭地院上次開庭於去年10月31日，當時15名被告中，前宜蘭縣商業會理事長陳正勳、兆峰實業公司負責人林錫欽涉偽造文書當庭認罪，另13人拒認罪。

林姿妙上午抵達宜蘭地院門口時，面對媒體訪問，她說，在檢調過程中，檢方不當的取供，明明監聽她電話這麼久，還編故事汙衊她，把宜蘭縣壯圍鄉農會理事長林听洲變成陳正勳，她坦言「無所畏懼、坦蕩蕩，為什麼要這樣汙衊我？我一輩子沒跟人吵架過。」

林姿妙指出，檢方起訴她的目的就是希望影響選舉，不讓她當選，怎料，選民眼睛是雪亮的，大家知道，她是一個認真打拚、努力用心做事情的人，法律會給她一個公道。對於此次案件，她覺得理直氣壯、沒做壞事，強調「她是正正當當的人」，感謝大家。