陸委會主委邱太三正式證實已接獲大陸告知，金門二膽島26歲陳姓上兵人在大陸，但陳員是否到底是「單純逃兵」還是「投共」，直接影響他未來回台後將面對的刑責。根據陸海空軍刑法，若第7天(15日)陳員未被送回台灣，檢方將會發布通緝，最高可處5年。但若認定他有「投敵」意圖或動作，最低刑期為10年，兩者相差一倍。

依據陸海空軍刑法第24條：投敵者，最輕為十年以上有期徒刑。不盡其應盡之責而降敵者，最輕則為一年以上有期徒刑。刑責與一般犯罪比較算是相當重。另若依同法第39條：意圖長期脫免職役而離去或不就職役者，處五年以下有期徒刑。

若對岸沒在15日，軍方發布離營通報滿6天前送回台灣，陳員幾乎確定符合赴海空軍刑法第39條要件。

當然陳兵究竟屬「投敵」較重之罪？或者為「意圖長期脫免職役而離去或不就職役」較輕之罪？陳員主觀上有無犯意，有待訊問後釐清。

若陳員只是想逃兵，但是受到海流、風向等影響漂到大陸被救起，此則客觀上的因素，必須檢方調查後才能確認其意象。