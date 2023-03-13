雲林縣長張麗善（前右四）啟動全移動式SRF系統，強化垃圾自主處理能力。（張朝欣攝）

雲林縣政府為解決垃圾問題，以歐洲最新垃圾處理思維，向中央爭取經費獲得補助，去年10月採購歐洲原裝「全移動式垃圾機械分選產製SRF（固體再生燃料）系統」設備，包括奧地利單軸破碎機、滾筒篩及瑞典打包機，13日在斗南鎮清潔隊舉行記者會，預計3月底完成試車，正式邁入廢棄物能源化全循環。

雲林縣首創以歐盟規格的核心設備為基礎，架構全台唯一「全移動式垃圾機械分選產製SRF系統」，以處理縣內各掩埋場的暫置垃圾為主，經開袋、篩分等程序，提取輕質燃料物作為「固體再生燃料」原料，再以工業級壓縮包膜設備，將體積蓬鬆的SRF壓縮減容並包膜暫存，有效維持原料品質。

雲林縣長張麗善表示，目前雲林縣仍須仰賴外縣市焚化爐協助處理家戶垃圾，建置廢棄物自主處理能力刻不容緩，自2020年「零廢棄資源化系統」到2022年「全移動式垃圾機械分選產製SRF系統」，以資源化方式循序漸進強化垃圾自主處理能力，不僅符合國際時勢及中央政策，更讓雲林縣成為全台循環經濟的示範指標。

張麗善說，對比國內目前類似的篩分作業系統，此套系統具有移動式特性，可依照不同組合處理家具、廢木料、彈簧床、可燃性營建廢棄物的破碎作業，以及堆肥成品的篩分，非常適合雲林縣使用需求，更可藉由優異機動性提升處理彈性，有效增加各處掩埋場的使用空間。

縣環保局長張喬維說明，本系統目前規畫用於處理暫存舊垃圾分選，設計處理量達每日200公噸，可產生100至120公噸SRF原料，讓垃圾不只是廢棄物，還可依照不同特性有效再利用，將廢棄物轉製成燃料，賦予廢棄物全新價值，創造廢棄物能源化的循環經濟模式。