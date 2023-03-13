1行26人登山隊伍12日至台中和平馬崙山健行，62歲男子墜落邊坡動彈不得，一動胸部就非常痛，由於樹林密布不利吊掛救援，台中市消防隊員改用輪式擔架救出，緊急送醫救治。
清明節將屆，台中市近期平地墓地雜草火警一件接一件，消防人員疲於奔命，沒想到，這兩天山域也不平靜，前天和昨天在和平山區共救援4件山難。
台中市消防局指出，昨中午1點32分接獲一件山域事故，1行26人的登山隊伍走到馬崙山健行，下山時，其中62歲男子在2.3公里處不慎滑落邊坡，墜落時胸部撞到石頭，朋友試著移動患者，但一動胸部就非常痛，無法移動。
台中市消防局第二大隊派小隊長楊肇鋒成立搜救小組帶隊救援，昨傍晚找到傷者，評估疑似肩胛骨骨折，且背部疼痛無法行走，傷者受傷的位置附近都是茂密叢林無法執行直升機吊掛，只好再通知增援人力，帶輪式救援擔架前往，慢慢將傷者運送下山，昨晚返回登山口送往台中榮民醫院治療。
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