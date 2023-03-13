D組的新霸主呼之欲出了，委內瑞拉13日預賽以9比6戰勝強敵波多黎各，成為率先取得2勝的球隊。委內瑞拉首戰擊敗冠軍大熱門多明尼加，剩下的對手只有以色列和最弱的尼加拉瓜。

此戰是大聯盟投手先發對決，委內瑞拉派出雙城投手羅培茲（Pablo López），波多黎各派出藍鳥投手貝里歐斯（Jose Berrios）。羅培茲只用了58球就投到4.2局，其實有機會挑戰投滿5局，波多黎各只靠著大聯盟打者羅薩里歐（Eddie Rosario）在他手裡轟出陽春炮。

另一方面，波多黎各的貝里歐斯短短1局就爆了，他首局挨了桑坦德（Anthony Santander）的3分彈，桑坦德是大聯盟金鶯隊的球員，上一場他對多明尼加也轟出全壘打。第2局裴瑞茲（Salvador Perez）追加一發3分彈。

6局下波多黎各大反攻，打到無人出局滿壘，一口氣討回4分。但還是無法追回前兩局就失掉的7分。

委內瑞拉第四棒裴瑞茲像超人一樣，單場4支4，進帳5分打點，他就是在2021年搶走大谷翔平美聯全壘打王的人（當年是全壘打王與打點雙冠王）。「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）5打數1安打，小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）4打數1安打。

以色列也在同日以3比1氣走尼加拉瓜。原先尼加拉瓜以1比0領先到第8局，但是中繼投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）投出觸身球又連遭安打，失掉3分慘被以色列逆轉。羅艾西加是效力大聯盟洋基隊的投手。