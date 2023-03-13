民眾黨立院黨團表示，國軍從上至下都在早退，且近期軍紀問題頻傳，突顯內控機制失靈。（李奇叡攝）

國軍近年有超過8000名基層軍人申請退伍，國安局特勤中心亦有多名資深上校軍官申請提前退伍，民眾黨立院黨團表示，國軍從上至下都在早退，且近期軍紀問題頻傳，突顯內控機制失靈，呼籲國防部長邱國正應上緊發條，強化國軍內部管理，才能提升國防韌性。

「國防部螺絲掉滿地！」民眾黨立委邱臣遠今說，現在在兩岸緊張的情況下，全民國防跟國防自主大家都給予支持，但這個月來國防部狀況不斷，包含先前提出的《全動法》修法爭議、海軍手槍及陸戰隊步槍槍機遺失、馬祖莒光島士兵在沙灘留言缺肉，以及上周有待調查的金門上兵失聯案，可以說是軍紀蕩然無存。

邱臣遠說，根據審計部及監察院調查，2008年到2017年5月國軍涉及逃亡共367件，平均每年約38件；而其中2010年到2017年5月的逃亡人數有213人，數字非常驚人，這不只是影響軍紀，在兩岸情勢緊張之際，也影響及國人對國軍的支持度，不利於備戰工作，國防部必須慎重看待。

邱臣遠指出，如何防治士官兵逃亡的相關作為，國防部都沒有做到位，從2月23日東引士兵持槍自戕、3月西莒士兵缺肉在沙灘寫字求援，到二膽上兵無預警失蹤，都顯示前線離島士官兵的心輔措施不足、溝通管道等內控機制失靈。國防部除應明確釐清金門上兵失聯案，到底是「投共」、「疑似投共」或是「疑似逃兵」，也該說明2017年5月之後逃亡有無趨緩，以及相關防治作為、未來改善方案。

邱臣遠點出，國軍招生、訓練、心輔沒有一件事有做好，導致「志願役」變成「不願役」，近3年有超過8000人申請退場，其中2018年2366人提早退場，2022年更來到5405人，顯現國軍留不住人才，軍紀也屢傳問題，「軍人價值觀紊亂不知為何而戰、為誰而戰」。

另外，去年陸軍官校錄取新生實際報到人數僅原規畫的四分之一，完訓率照往例將只會剩下6、7成，邱臣遠認為，國軍缺乏有效的心輔措施，為官兵建構強健的心靈及意志，為此蔡英文總統得重視基層部隊管理問題，提高軍紀、士氣與榮譽感，嚴肅進行國防改革。

立委陳琬惠則提到，國安局特勤中心負責現任及卸任正副總統、總統候選人維安，但近期多位資深上校軍官竟不約而同申請提前退伍，也有其他已達退伍年限的中校軍官跟進，據悉主因是專任副指揮官被外部空降，導致內升管道被堵死，才會引爆退伍潮。

她強調，從此可觀察到兩個訊號，第一，高層對特勤中心的內部管理並無想像中的信任；第二，若2024總統大選少了眾多高階軍官帶領，執行計畫時恐有疏漏，將對維安造成隱憂。

陳琬惠批，蔡英文身為三軍統帥「不要再裝懵」，上月有現役軍人上網賣槍被警方查獲後，就傳出邱國正在戰敵情會報下令清查槍械彈藥，而隔天所有軍種都回報軍械彈帳、料相符。但近來卻又傳出海軍龍泉新兵訓練中心「點45手槍」被調包成模型槍、陸戰九九旅短少「T91步槍」機槍兩件，顯現治軍嚴明的邱國正也被蒙在鼓裡。

陳琬惠表示，在國軍既有的「高裝檢」文化下，「檢查沒有問題」就是一種問題，因統計偶有失誤，或為求表現優異以利升官，各部隊間時常出現到處拆借裝備以供檢查的亂象，變成「高裝檢前大家死命挖寶，高裝檢後死命埋藏」，導致實際武器裝備妥善率遠低於檢查結果。她籲，邱國正不能再放任這般情況重演，應通盤檢討、既往不咎，武器裝備少了、壞了就再補、再買，把真實妥善率提高，再引進現代科學管理方法，避免到緊急時才發現有裝備無法使用。

民眾黨團最後呼籲，國防部面對兩岸緊張情勢應向國人展現足夠信心，整肅軍紀並強化國軍內部管理，完善離島官兵溝通管道與心輔措施，同時改善軍中文化、維繫國軍榮譽及穩定軍心，才能穩定留才並真正提升國防韌性。