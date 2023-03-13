亞翔董事會通過股利分派案，決議擬配息3.5元、為近15年高點，盈餘配發率約79.01％，以10日收盤價45.05元計算，現金殖利率達約7.77％，使股價今（13）日不畏大盤下殺百點，仍開高勁揚4.55％至47.1元，創2007年10月初以來逾15年5個月高點。

亞翔上季合併營收續創109.68億元新高，季增13.88％、年增達28.98％，毛利率7.83％為近3年半高，營益率3.86％則低於第三季4.82％、優於前年同期2.69％。歸屬母公司稅後淨利3.12億元，季增17.63％、年增達81.15％，每股盈餘1.39元，雙創歷史次高。

累計亞翔2022年合併營收357.38億元、年增達50.46％，營業利益16.17億元、年增達4.75倍，歸屬母公司稅後淨利9.99億元、年增達近2.11倍，全數改寫新高，每股盈餘4.43元則創近15年高點。毛利率7.66％、營益率4.52％，亦雙創近4年高點。

受惠專案工程進入施工高峰期，亞翔2023年2月自結合併營收29.88億元，月增達27.44％、年增達59.03％。累計前2月合併營收53.33億元、年增11.92％，為僅次於2016年的同期次高。

亞翔先前法說時表示，去年因市場景氣熱絡、工程需求供不應求，使接單毛利相對拉升。今年台灣榮工比重可能略降，亞翔及蘇州比重將增加，整體毛利率有機會再提升。因公司客戶別不同，就亞翔目前在手及未來取得訂單觀察，對今年營收成長看法仍相對樂觀。

對於各地區展望，亞翔認為今年以新加坡及越南較樂觀，台灣亞翔及台灣榮工、中國大陸成都持平，蘇州則較悲觀，主因美國加強對中國大陸技術封鎖，對半導體相關市場相對趨於謹慎，但禁令帶動供應鏈前往東南亞建廠需求，在新加坡及越南將有所收穫。