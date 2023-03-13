大型科網族群表現亮眼，嗶哩嗶哩飆升9%，騰訊大漲2.6%，阿里巴巴漲1.5%，美團漲1.3%，小米漲0.5%，京東也漲0.2%。金融類股漲跌不一，友邦保險大漲2.6%，招商銀行持平，建設銀行與香港交易所各跌0.4%左右，中國平安保險跌0.3%，工商銀行跌0.2%，匯豐控股則跌1.7%。
三桶油齊漲，中海油大漲4%，中石油與中石化兩者各漲約1%。汽車類股疲弱，比亞迪續跌逾2%，吉利以及長汽雙雙下跌近2%。至於股價一度狂飆2.8倍，來到100港元的艾美疫苗，正式納入滬港通並於13日生效。
在聯準會願意出手解決矽谷銀行倒閉一事後，美指期上漲，港股也受到激勵衝高，目前，恆生指數在19,528點，漲208.08點或1.08%。國企指數在6,547.34點，也漲101.44點或1.57%。
大型科網族群表現亮眼，嗶哩嗶哩飆升9%，騰訊大漲2.6%，阿里巴巴漲1.5%，美團漲1.3%，小米漲0.5%，京東也漲0.2%。金融類股漲跌不一，友邦保險大漲2.6%，招商銀行持平，建設銀行與香港交易所各跌0.4%左右，中國平安保險跌0.3%，工商銀行跌0.2%，匯豐控股則跌1.7%。
三桶油齊漲，中海油大漲4%，中石油與中石化兩者各漲約1%。汽車類股疲弱，比亞迪續跌逾2%，吉利以及長汽雙雙下跌近2%。至於股價一度狂飆2.8倍，來到100港元的艾美疫苗，正式納入滬港通並於13日生效。
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