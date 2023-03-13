科睿唯安（Clarivate）公布 2022 年度「高被引學者」名單，全球共有來自69個國家和地區的6938名科學家入選，台灣2022年共有29位學者上榜，其中本土研究人員15位，台科大電機系講座教授蘇順豐、台科大化工系講座教授黃炳照入選「跨領域」項目。

科睿唯安2022年度《高被引學者》名單，有來自全球69個國家和地區的6938名科學家入選高被引學者名單，美國共有2764人次入選，占名單總數的38.3％，排名第一，其中哈佛大學共有 233 人次上榜，再度成為擁有全球高被引學者人數最多的機構。

大陸今年排名第2，共有 1169人次入選，與美國的差距進一步縮小，英國排名第3。亞洲國家中除大陸排名第2外，新加坡首度入選為第10名。台灣有29位學者上榜，表現也不錯。

台科大講座教授蘇順豐被列入「高被引學者」名單。（台科大提供／林志成台北傳真）

蘇順豐研究成果顯著，在機器人、智能控制、模糊系統、神經網絡和最佳化等領域發表超過 300多篇期刊和會議論文，研究興趣包括計算智能、機器學習、虛擬實境、智能交通系統、居家智能、機器人和智慧控制。

蘇順豐分享個人研究經歷與歷程，喜歡研究工作的他認為研究可以從自己的角度看問題、找到問題，進而去解決問題，這是科學邏輯且理性的，因此對研究很有興趣、很好玩，也從中找到成就感。

台科大講座教授黃炳照入選「高被引學者」名單。（台科大提供／林志成台北傳真）

黃炳照則長期投入奈米結構能源材料研究，包含鋰電池、燃料電池、太陽能電池等，突破傳統電池技術瓶頸。黃炳照為教育部終生榮譽國家講座主持人，也曾獲頒德國「宏博研究獎」等國內外多項獎座榮譽，具有國際高能見度。黃炳照的研發成果不只與國際各頂尖研究團隊合作，提供電池效能分析技術，研究成果與應用更深深影響民眾的日常生活。

黃炳照表示只要是想要找到答案，就可以有恆心堅持下去，研究對他而言是與興趣結合，黃炳照期待透過自己求學、研究歷程鼓勵更多學生學生投入科研工作。