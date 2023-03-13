陳男駕駛的聯結車因閃避不及，又從後方直接追撞大貨車。（國道公路警察局第四公路警察大隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

國道1號南向257.8公里今早近7點發生3連環撞車禍，一度造成該路段嚴重回堵。（國道公路警察局第四公路警察大隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

國道1號南向257.8公里今早近7點發生3連環撞車禍，因時值上班尖鋒時刻，一度造成該路段嚴重回堵，國道警察調查發現，一輛自小客因故障停於外側車道，後方大貨車未注意前方車況直接撞擊自小客，後方一輛連結車來不及反應也追撞上來，自小客車屁股被撞爛，只剩半截車身還算完好，該事故也造成1人腿部受傷送醫。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，上午6點57分發生在國道1號南向257.8公里交通事故，主要是鄂男駕駛的白色轎車疑因故障停在外側車道，遭後方張男駕駛的營業大貨車撞擊，緊接著後方陳男駕駛的聯結車因閃避不及，又從後方直接追撞大貨車。

第四公路警察大隊表示，各車駕駛人皆無飲酒情況，事故發生後，現場封閉外線及加速車道，開放內線及中線通行，現場7點55分恢復全線通車，提醒用路人行車前務必檢查車輛狀況，如倘車輛發生故障，應滑離車道，在路肩上停車待緩，如無法滑離車道時，除顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處設置車輛故障標誌，並撥打110、1968報案或使用1968APP通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。