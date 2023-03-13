迎接四月兒童清明節連假到來，麗寶樂園推出探索世界12歲以下只要99元優惠，讓小朋友們一路暢玩，在探索世界渡過美好歡樂的假期。麗寶樂園說，OUTLET MALL 3月份也推出周周假日限時搶購活動，眾多品牌、人氣商品打出超低1.5折起優惠價，等消費者撿寶搶好康。

清明兒童節連假，麗寶樂園推出探索世界12歲以下，只要99元優惠。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園渡假區說，每年3、4月是許多遊客最期待的月份，清明兒童連假再加上學生們的春假，展開為期多天的連續假期，許多人安排出遊、遛小孩，也有人選擇吃吃喝喝搶優惠。擁有探索世界遊樂園、福容大飯店、麗寶OUTLET MALL、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪等多元娛樂體驗的「麗寶樂園渡假區」能滿足全家享樂需求，還有許多CP值超高的獨家限定優惠。

天空之夢摩天輪推出超萌的LINE FRIENDS主題車廂，連假限定每座車廂只要999元。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園指出，如4／1至4／5日探索世界12歲以下，只要99元絕對是家庭旅遊最佳首選！還有給想要睡飽飽再出門的遊客們，晚鳥優惠4／1日至4／4日下午4時以後入園，雙人月光票只要499元。全台最大天空之夢摩天輪也推出超萌的LINE FRIENDS主題車廂，連假限定每座車廂只要999元讓爸媽們不用在燒腦安排行程又能守住荷包開心渡假。

麗寶OUTLET MALL 3月份推出週週有限搶，潮牌服飾1.5折起的假日限時搶購活動。超多品牌商品等你來尋寶撿好康。深受年輕人喜愛的《LAKING》推出短袖T恤二件500元；有眾多IP聯名商品的《野獸國》也推出三件商品只要1000元的超優惠驚喜價。

麗寶OUTLET GOGO SPORTS指定外套690元件。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園強調，如《Timberland》衣鞋款四折起優惠；《Waltz》精選鞋500元／雙；GOGO SPORTS指定外套690元／件(原價2980元)；《FILA》3／23日至4／9日特賣1.5折起；還有小朋友最愛的《fun box》爆丸系列三件只要3折，快趁著3月份週末假期帶著全家大小一起來麗寶OUTLET逛街拍美照、搶好康撿便宜！