新竹縣公共圖書館鼓勵嬰幼兒從小養成閱讀好習慣，今年以生肖兔子為設計主視覺，推出「樂樂兔飛萌進」嬰幼兒悅讀集點活動，搭配兔好書行萬里智慧存摺，邀請大小朋友手牽手一起享受書本樂趣，集點兌換自動鉛筆、迷你削鉛筆器、午睡枕及冰珠台彈珠台等好禮。

縣長楊文科表示，閱讀習慣應從小培養，讓閱讀成為生活的一部分，也能成為紓壓的一種方式，新竹縣整合學校閱讀資源及公共圖書館資源，積極推動各類型閱讀活動，包含串聯校園圖書館及公共圖書館借閱系統的樂讀卡、整合全縣閱讀資源的世界閱讀日、台灣閱讀節等活動，期待讓閱讀成為孩子學習成長的好夥伴，豐厚生活知識與樂趣

文化局長李安妤表示，今年的嬰幼兒悅讀集點活動，以學齡前至國小六年級學童為參加對象，即日起至12月31日，兒童持借閱證於縣內各公共圖書館即可領取兒童悅讀集點卡。

集點任務包含借書、聽故事、創意塗鴉、心得分享等，集滿指定點數，從10點到100點可兌換不同好禮，如10點可兌換自動鉛筆、迷你削鉛筆器等，100點可兌換午睡枕、二合一冰珠台彈珠台。

另外，推出兔好書行萬里智慧存摺，參加對象為國中以上愛書人，同樣可以集章換好禮或參加抽獎活動，抽獎獎項包含氣泡水機、智能手錶、無線充電盤、折疊腳踏車、星巴克飲料券、點心料理機等多項好禮。

縣長楊文科邀請大小愛書人共同遨遊浩瀚的書海，一同共享閱讀的樂趣，暢遊綺麗的文學之旅。活動詳細資訊可至新竹縣公共圖書館官網及「新竹縣政府文化局」FB粉絲頁查詢。