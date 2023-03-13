雲品表示，受惠228連假大量旅遊住房需求，日月潭雲品溫泉酒店住房率維持高檔、台北君品酒店達逾8成，其中多數為海外來台的國際旅客，顯示國際旅客逐漸回流。在海內外旅客住房市場同步復甦下，日月潭雲品及台北君品酒店首季住房表現可望同步雙升。

而因疫情停滯2年多的婚宴市場，熱度自春節後開始恢復。雲品指出，旗下君品Collection日前於茹曦酒店辦理的婚禮市集單日觀展人次超過千人，當天創下80筆喜宴訂單預約紀錄，研判今年宴會市場將有望恢復至疫前水準。

為提升旅客體驗、布局疫後頂級觀光市場，日月潭雲品自5日起閉館13天進行大幅裝修，其餘改裝工程則在不影響整體營運前提下，於3月底至6月間陸續分區進行，規畫全新遊憩空間、健身房、歐洲品牌芳療室、飯店大廳、增設行政酒廊等，估計6月中後全數完工。

同時，因應外食餐飲市場疫後復甦，以及政府將退稅普發6000元，雲品多方並進推出餐飲產品。台北君品館內雲軒西餐廳改為套餐制後續客戶肯定，維持高單價及穩定來客數，即日起推出全新菜單，並祭出限量200組的龍蝦餐飲活動刺激消費動能。

而雲品旗下君品Collection委託經營的茹曦酒店館內自助餐廳SUNNY BUFFET，亦將餐點全面升級並推出全新料理，目前平日訂席率達75％，周五、周六與周日餐期皆客滿，已有效維持穩定來客數，並用凍漲的訂價策略提升顧客滿意度與回客率。

整體而言，隨著疫情常態化、普發6000元激勵，以及宴會市場復甦、邊境解封、跨境旅遊市場回溫，旗下擁有都會及休閒度假旅館、館外宴會事業與委託經營管理事業的雲品，三大營運項目均可望受惠市場復甦維持強勢營運動能，推升餐飲與住房業績同步走揚。