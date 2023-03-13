晶華表示，在邊境開放、航班恢復的雙重利基下，國際商務和觀光旅遊市場逐漸回歸正軌，以國際商旅為主要客群的台北晶華酒店因此受惠，2月平均住房率近8成、平均房價持續成長達逾5600元，使客房營收恢復至疫前9成。

晶華指出，台北晶華目前接待國外旅客的比例已回升至45％，續朝疫前的85％邁進。近期除了外籍顧客快速回流、來自簽約公司的住房需求大增外，各公司行號宴請海外客戶的商務交際，亦同步帶動館內各餐廳的包廂消費明顯成長。

展望後市，國際工具機展、國際自行車展、智慧城市論壇暨展覽均陸續於3月在台北舉行，來台與會的國際商旅人數將持續增加。台北晶華順勢推出搭配「臺北玫瑰展」的「玫好假期」、邀請房客親近大自然的「台北大縱走」住房專案共襄盛舉，讓商務客也有機會暢遊台北。

同時，晶華旗下風格旅店品牌「Just Sleep捷絲旅」成為首度輸出海外的自創品牌，首處據點大阪心齋橋館於1日開幕迎賓，成為品牌第10處、集團第16處據點。適逢旅日熱潮復甦，住房優惠專案上架首日即接獲逾1500房預訂，可望為集團營運建構新成長引擎。

展望後市，由於今年兒童與清明連假長達5天，晶華集團旗下位於礁溪、花蓮、台南、高雄等地的晶英與捷絲旅酒店均推出各式住房專案搶攻國旅家庭客商機，目前各據點住房率平均都超過8成，將有助4月營收成長。

同時間，因疫情延宕2年的企業春酒市場明顯回溫，為消化爆量需求，台北晶華除將春酒專案延長至4月底，並精選30個開運吉日推出「開運年曆」春酒專案，目前接單狀況已超越2019年、業績成長達逾55％，將為首季營運增添強勁動能。