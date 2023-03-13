隨著健康意識的抬頭，民眾漸漸知道脂肪對身體的危害，尤其內臟脂肪過高是誘發糖尿病等代謝疾病的最重要指標。減重醫師蕭捷健指出，據美國研究指出，攝取10克可溶性纖維質的人，其內臟脂肪比未攝取者減少了7.4%。另有研究發現，在麵包中添加10克可溶性纖維，受試者的飯後血糖降低35%。由於可溶性纖維可有效降低脂肪與血糖，他建議，民眾可在餐前先攝取可溶性纖維，就可對健康大有助益。

蕭捷健在其臉書粉專上貼文表示，可溶性纖維對健康相當重要，一項發表在肥胖期刊上的美國研究指出，攝取10克可溶性纖維質的人，透過斷層掃描檢查腹部脂肪，內臟脂肪比未攝取者減少了7.4%，皮下脂肪減少了3.6%。紐西蘭的研究則發現，在麵包中添加10克可溶性纖維質，可將受試者的飯後血糖降低35%。

他說明，膳食纖維分為可溶性與不可溶性，前者可與水混合形成膠狀物質的纖維，有點像大便中的水泥，通常來自蔬菜、洋車前子、蘋果、柑橘、毛豆、綠豆等；不可溶性纖維較硬，無法溶解在水中，猶如大便中的鋼筋，例如糙米的米糠就是不可溶性纖維。

蕭捷健說明可溶性纖維的4大好處：

1. 減緩熱量吸收

可溶性纖維能在腸道內形成一層保護層，減緩食物消化的速度，讓飽足感可維持很久，而且可溶性纖維能降低膽固醇的吸收，進而降低內臟脂肪。

2. 降低食物升糖指數

可溶性纖維能夠和水結合形成膠狀物質，使食物停留較久，可降低食物的升糖指數與食欲。

3. 產生短鏈脂肪酸

腸道好菌能將可溶性纖維變成短鍊脂肪酸，短鏈脂肪酸還能促進脂肪代謝，還可增加飽足感，進而達到減重的效果。

4 降低飢餓素，並增加飽腹感激素，如此一來，人體的飢餓感會降低，進而降低體重。

至於纖維要吃多少，蕭捷健表示，男生每天應攝取30到38克的纖維，女生每天20到25克。他建議，每餐至少要有1碗糙米飯、2碗蔬菜和1個水果，要攝取足夠的纖維，可以嘗試在每餐中加入這些食物。