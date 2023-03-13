法新社報導，拜登今晚在聲明中說：「我將針對我們將如何維持一個有彈性的銀行體系，來保護我們歷史性經濟復甦發表談話」。

拜登也在聲明中承諾，「要讓那些應該為這些混亂局面負責的人負起全部責任」，並試圖向美國人保證他們的存款安全無虞。

拜登在聲明中還說，將繼續努力加強對大型銀行的監督和監管，以避免重蹈覆轍。

他說：「美國人民和美國企業可以放心，銀行存款會在他們需要時出現。」拜登也在推特（Twitter）發表上述言論。