搶3月14日「白色情人節」商機，王品旗下5大品牌為約會加溫，平日消費兩客套餐，手機號碼尾碼有「0、2、5、8」任一碼，「夏慕尼」招待波士頓龍蝦1隻。「藝奇」招待和牛刺身佐櫻花漬，「初瓦」免費升級起司瀑布，品田牧場加碼金賞腰內豬排，「阪前和牛鐵板燒」則獻上日式手燒櫻花蝦仙貝。

王品集團旗下「夏慕尼」對待情人很大方，即日起至3月31日，手機號碼最後一碼只要有0／2／5／8「你愛我吧」任一碼，平日消費兩客套餐，即贈價值1,200元的波士頓龍蝦1隻。期間到店還能享用「浪漫雙人海陸極致盛宴」，售價2,880元＋10％內有美國prime等級帶骨紐約客牛排、北海道生食級干貝及海大蝦。

「藝奇和牛岩板燒日本料理」為有情人增添春日櫻花氛圍，即日起至4月16日，不分平假日，出示活動畫面，消費2客套餐即款待價值480元「和牛刺身佐櫻花漬」1份。「品田牧場」，3月14日白色情人節週二限定「豬排飽腹日」，「厚切腰內豬排套餐」特價338元＋10％，現省50元。4月30日之前至「品田牧場」享用炸豬排，不分平假日，出示王品瘋美食APP優惠券，消費2客套餐免費贈「金賞腰內豬排」1份

韓式料理「初瓦」即日起，日來店內用雙人套餐，享免費升級起司瀑布，內用四人套餐，免費送「紫菜捲CP爆炸盤」，優惠好康至3月底。「阪前和牛鐵板燒」即日起至3月31日到店消費套餐並於Google留下評論，出示畫面即款待「日式手燒櫻花蝦仙貝」1份。