搶疫後觀光旅遊商機，可樂旅遊2023年布局長線遊輪市場，推全新遊輪體驗假期，有別於亞洲交通船的概念，標榜將船上度假、岸上觀光型態重新定位「遊輪旅遊」，讓遊輪不只是交通工具，更是娛樂放鬆的移動式度假村。

可樂旅遊首波挑選市場純熟的阿拉斯加、地中海航線，搭配國際級遊輪獨有的船上設施與節目活動，加上沿途晝夜景致變幻，在眨眼間都是美景，尤其市場鮮少規劃的東地中海航段，行經土耳其、希臘雙國，從海上眺望童話般的希臘地中海小鎮更是珍貴的回憶。除此之外，還提供早鳥優惠折扣、房型升等、10人成團等優惠。

擁有亞洲「最佳遊輪」美譽的盛世公主號，是系列遊輪裡最大的旗艦船，也是少數被允許航行於國家公園內的大型遊輪。可樂旅遊結合盛世公主號遊輪，走訪溫哥華及西雅圖多項景點，提供旅客豐富的選擇，十人即成團，保證探索一天僅限兩艘船入園的阿拉斯加冰河灣國家公園，欣賞獨特冰河景致，乘羅伯特山纜車眺望朱諾港，搭配野生動物園、伐木工人秀，享用產地帝王蟹與龍蝦盛宴，品嘗溫哥華極為珍貴的甜美冰酒，體驗難忘的海上美加假期。

MSC遊輪向來是旅客前往歐洲旅遊的熱門選擇，可樂旅遊結合古雅的神曲號及現代風的歐羅巴號，規劃東、西地中海兩條路線，搭乘華航、長榮直飛航班前往羅馬及米蘭，無須舟車勞頓即展開八天七夜的海上渡假，登馬爾他、西西里島、愛琴海雙島等觀光，且參加可樂行程加碼升等陽台艙型！可樂旅遊特別安排於市中心下榻兩晚，提供旅客充足的時間漫遊、逛街，輕鬆更新疫後不一樣的歐式風情。

夏季的希臘總是令人趨之若鶩，旅客必訪的米克諾斯島及聖托里尼島更是一房難求！可樂旅遊突破逆境，推出土希遊輪十二天行程，自台北直飛伊斯坦堡航班，搭乘雙子座愛琴海遊輪，入住高級海景艙，免去旅客訂不到房間的擔憂，同時省下繁瑣的交通工具及接駁時間。

可樂旅遊土希遊輪十二天遊程早去晚回實玩九天，五天四夜的跳島遊輪行程，橫跨土耳其、希臘雙國，規劃完整岸上行程，尋訪雅典、棉堡、卡帕多奇亞等城市熱門景點！除此之外，可樂旅遊貼心安排英文導遊及台灣領隊，提供獨立耳機套組，讓旅客在旅行的同時，能更加融入當地的風土民情與歷史文化。

可樂旅遊夢幻遊輪豪華之旅，除了遊輪上多采多姿的活動與娛樂設施，同時結合在地自然生態與歷史文化，提供豐富精采的岸上行程，海陸雙棲不間斷，早鳥下訂可享五千元優惠。