七股魚塭內死者的機車為殘障機車。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

曾是台電公司員工的吳姓男子，多年前因受高壓電擊，左手、腳截肢，難忍病痛折磨，13日凌晨4時告知親人欲尋短，隨即失聯，警方獲報遍尋不著，清晨7時許卻在七股區傳來噩耗，有民眾看見有人溺斃魚塭，警消將人車打撈上岸，確認死者為吳男，報請檢察官相驗進一步釐清案情。

63歲吳男家住七股區，未婚已退休，多年前還是台電公司員工，卻在一次工作時，發生工安意外，身體遭高壓電電傷，造成他左手、左腳必須截肢，變成殘障者。

人生遭遇重大意外，生活十分不便，加上受傷後病痛持續發作，無法根治，吳男興起尋短念頭。

吳男13日凌晨4時許打電話給堂哥透露輕生意念，隨即失聯，堂哥心急報案，七股區地廣人稀，警方雖摸黑四處尋人，找到天亮仍無所獲。

不料清晨7時傳來噩耗，有民眾在七股一處魚塭內，看見有人、車泡在水中，該輛機車為殘障機車，車頭朝下，驚覺有人溺斃，趕緊報警。

警消到場發現1人在水中載浮載沉，車子後方有一片油汙，研判是車輛在發動狀態下掉入水中，產生的油汙外漏。趕緊將人車打撈起，確認死者就是吳男。

警消初步認為死者騎著特殊的殘障機車，連人帶車直接衝入魚塭，已通知家人到場，報請檢察官相驗進一步釐清案情。

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