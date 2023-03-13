有多個退伍軍方社團正號召500名黃埔軍校校友至大陸參加黃埔建校99周年活動，陸軍官校校友總會提出嚴正警告，呼籲校友慎思、謹慎，不要陷入統戰陰謀。對此，民進黨立委劉世芳13日呼籲，中華民國的退役將領千萬別被當成大陸統戰的棋子，否則將使台灣軍心動搖，她也呼籲退輔會應查清楚、說明白，並對外澄清。

民進黨立法院黨團上午回應時事，劉世芳出示相關臉書訊息，指「反獨促統聯軍」號召組團前往大陸參與由大陸黃埔校友會主辦的校慶活動，預定6月15日啟程，19日返台，共8天7夜行程，並落地接待。

劉世芳直言，該活動就是「統戰」，她呼籲在台灣領退俸的將軍級以上的黃埔校友，應知道分寸所在，身為中華民國國民不應接受不明單位邀約，赴陸參與大陸黃埔軍校活動，進而落入統戰陰謀，「中華民國的退役將領，千萬別被當中國統戰的棋子！」

劉世芳呼籲，退輔會或官校校友會，都不該參與大陸黃埔校友會所辦的活動，否則將使台灣軍心動搖，而退輔會也查清楚、說明白，並對外澄清。