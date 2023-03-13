「第95屆奧斯卡金像獎」頒獎典禮台灣時間今（13日）在美國加州洛杉磯杜比劇院登場，由脫口秀天王吉米金摩（Jimmy Kimmel）第3度接下主持棒，楊紫瓊主演《媽的多重宇宙》獲得11項大獎提名，目前已獲最佳男配角（關繼威）和女配角（潔美李寇帝斯）獎，剛又拿下最佳原著劇本以及最佳剪輯獎，更打敗《法貝爾曼》史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）奪下最佳導演獎。

該片雙導演丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）、關家永先是為最佳原著劇本獎一同上台領獎，2人紛紛表示很開心能以編劇的身分獲得肯定，也不忘互相道謝，而關家永（Daniel Kwan）的父親是香港人、母親是台灣人，他淚謝今也到場支持的媽媽，「謝謝你保護我內心的故事」，也感謝老婆在自己寫作時不斷地給予支持與保護，丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）也一一唱名感謝自己從小到大給他啟發的所有老師。

接著再為最佳導演獎上台，舒奈特說「之前拍了很多奇怪的題材，謝謝爸媽沒有抹殺我的創意」 ，關家永則感謝「沒有演員和其他劇組人員，導演就什麼也不是，這部電影有很多天才參與，把他們寶貴的才華貢獻給我們」，他也提到父親熱愛電影，母親也對舞蹈、歌唱很有興趣，「他們都把這些傳承給我了，你們的DNA都在這部片中了」，並謝謝一路上提攜自己的伯樂，「大家都要找到對的人解鎖自己的潛力」。

《媽的多重宇宙》顛覆了英雄片傳統公式，由中年的亞裔婦女擔任主角，整部戲完整呈現亞裔家庭有的語言交錯、文化、思維等，更重要的是精彩劇情也獲得許多人的肯定，更寫下多個歷史，台灣首次IMAX版也將上映至本周三（15日）。