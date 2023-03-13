中國大陸政府今年適逢換屆，新一屆領導班子已任命就位，蓄勢待發。中外非常關注，新一屆政府的施政目標是什麼？有哪些工作重點？將會怎樣來開展工作？大陸國務院總理李強今天在總理記者會上表示，老百姓不會整天盯著GDP數字看，而是關注切身感受，政府要在三句話上下功夫：第一是牢固樹立以人民為中心的發展思想；第二是集中力量推動高質量發展；第三是堅定不移深化改革開放。

今天（3月13日）上午大陸十四屆全國人大一次會議閉幕後，大陸國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。

李強表示，去年十月份召開的中共二十大，對中國大陸今後五年和更長時間的發展作了全面的戰略部署，大家比較關心的重大問題都能從中共二十大報告中找到清晰的答案。

李強表示，新一屆政府的工作，就是要把中共中央的決策部署貫徹好、落實好，把中共二十大擘畫的宏偉藍圖變成施工圖，與全國人民一道，一步一個腳印把宏偉藍圖變成美好現實。

李強表示，今後工作中，有這麼幾個方面是政府要重點把握的：

第一是牢固樹立以人民為中心的發展思想。說到底，中共和政府一切工作的宗旨就是為民造福。中共總書記習近平說：「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」任何時候都必須始終牢記人民政府前面的「人民」這兩個字，紮紮實實辦好每一件民生實事。客觀地講，絕大部分老百姓不會天天盯著看GDP增長了多少，大家更在乎的是住房、就業、收入、教育、就醫、生態環境等身邊具體事。政府工作就是要貼近老百姓的實際感受去謀畫、推進，真正做到民有所盼、政有所為。

第二是集中力量推動高質量發展。這次兩會期間，習近平在參加江蘇代表團審議時特別強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務。中國大陸經濟社會發展已經取得了巨大成就，經濟總量穩居世界第二，但發展還不平衡、不充分。任何一個總量指標，分攤到14億多的人口基數上，人均水平都比較有限。現在，中國大陸的發展更多地只是解決「有沒有」的問題，下一步需要更加重視解決「好不好」的問題，特別是提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展方式綠色轉型等。總的來說，要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。

第三是堅定不移深化改革開放。改革開放是決定當代中國大陸命運的關鍵一招，在推進「中國式現代化」、在實現第二個百年奮鬥目標的歷史進程中，還是要「吃改革飯、走開放路」。要堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，在深化改革開放中不斷增強發展的動力和活力。