韓國總統尹錫悦本周將前往日本訪問，日韓關係可望順利破冰，南華早報引述南韓經濟專家說法指出，全球半導體生產由韓國、日本、美國、荷蘭、台灣等國家主導，如今日韓關係改善，將使半導體供應鏈變得更加穩定，而中國將被孤立。
報導指出，尹錫悅是12年來首次訪問日本的韓國元首，預計尹錫悅將說服日本取消對韓國晶片製造材料的出口管制，並調整兩國在供應鏈的立場。
首爾李大成律師事務所（Dentons Lee）高級顧問兼中國經濟專家Park Ki-soon表示，尹錫悅訪問日本將促成日韓兩國和解，並加速中國在先進生產和全球供應鏈中被邊緣化的速度。
首爾世宗大學商學教授金大中則說，日韓關係破冰，將對韓國進口半導體材料、零件和設備有極大的幫助，預估雙方貿易將恢復到2019之前的水平。
尤其南韓是中國半導體自給自足的關鍵，記憶體晶片製造商三星和SK海力士在中國都設有工廠，金大中提到，南韓與中國脫鉤預期將承受巨大損失，因晶片占韓國出口總額的20%，其中高達60%出口到中國，「若南韓仿效美國，在中國的投資可能損失高達50兆韓元。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。