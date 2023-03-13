韓國總統尹錫悦本周將前往日本訪問，日韓關係可望順利破冰，南華早報引述南韓經濟專家說法指出，全球半導體生產由韓國、日本、美國、荷蘭、台灣等國家主導，如今日韓關係改善，將使半導體供應鏈變得更加穩定，而中國將被孤立。

報導指出，尹錫悅是12年來首次訪問日本的韓國元首，預計尹錫悅將說服日本取消對韓國晶片製造材料的出口管制，並調整兩國在供應鏈的立場。

首爾李大成律師事務所（Dentons Lee）高級顧問兼中國經濟專家Park Ki-soon表示，尹錫悅訪問日本將促成日韓兩國和解，並加速中國在先進生產和全球供應鏈中被邊緣化的速度。

首爾世宗大學商學教授金大中則說，日韓關係破冰，將對韓國進口半導體材料、零件和設備有極大的幫助，預估雙方貿易將恢復到2019之前的水平。

尤其南韓是中國半導體自給自足的關鍵，記憶體晶片製造商三星和SK海力士在中國都設有工廠，金大中提到，南韓與中國脫鉤預期將承受巨大損失，因晶片占韓國出口總額的20%，其中高達60%出口到中國，「若南韓仿效美國，在中國的投資可能損失高達50兆韓元。」