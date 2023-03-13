清明節（4／5）即將到來，不少民眾為避免塞車已提前掃墓，命理師楊登嵙在《旺好運》運勢專欄分享，今年3月有7大吉日可前往掃墓；4月則是有5個吉日，並提醒生肖鼠、牛、虎、兔、羊、雞今年易發生沖剋，掃墓時間需特別對照日期、年齡和方位，如碰到不宜的日子，建議改期，以免無法得到祖靈加持。

楊登科提醒，如是去靈骨塔位就可不必看日子，因為只有單純祭拜，沒有動工、動土等，但最好在下午3點之前；否則祭拜完時天暗了，不但危險，陰氣也較重。

【掃墓吉日、生肖相沖和方位一次看】

●3月13日，相沖生肖鼠40歲者，坐北向南不宜。

●3月14日，相沖生肖牛39歲者，坐西向東不宜。

●3月15日，相沖生肖虎38歲者，坐南向北不宜。

●3月20日，相沖生肖羊33歲者，坐東向西不宜。

●3月22日，相沖生肖雞31歲者，坐西向東不宜。

●3月26日，相沖生肖牛27歲者，坐西向東不宜。

●3月27日，相沖生肖虎26歲者，坐南向北不宜。

●4月1日，相沖生肖羊21歲者，坐東向西不宜。

●4月3日，相沖生肖雞19歲者，坐西向東不宜。

●4月7日，相沖生肖牛15、75歲者，坐西向東不宜。

●4月8日，相沖生肖虎14、74歲者，坐南向北不宜。

●4月9日，相沖生肖兔13、73歲者，坐東向西不宜。