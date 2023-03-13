等到向達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭求助時，經檢查發現這是因為氣溫變化太大造成的結膜下出血，加上陳女不停揉按眼球，血塊從一小塊變成整眼360度都有，眼壓高達35mmHg，眼球後方還出現與眼球差不多大小的血塊。（楊舒婷攝）

近日日夜溫差大，容易造成眼睛血管熱漲冷縮或過敏，民眾紛紛出現揉眼睛症狀。一位20多歲的陳姓女子因溫差大左眼出現血塊，原以為是戴隱形眼鏡的關係，所以狂揉眼睛想要按開眼球上的血塊，沒想到愈揉愈嚴重，等到就醫時才發現是「結膜下出血」症狀，且經電腦斷層檢查，眼球後方已出現巨大血塊。眼科醫師洪啟庭表示，此情況最嚴重的後果可能會視神經斷裂，造成失明。

近日日夜溫差大，容易造成眼睛血管熱漲冷縮或過敏，民眾紛紛出現揉眼睛症狀。（醫師洪啟庭提供／楊舒婷高雄傳真）

結膜下出血經常出現在溫差大、季節轉換時。（醫師洪啟庭提供／楊舒婷高雄傳真）

洪啟庭呼籲，若民眾出現血塊情形，可以用冰敷的方式緩解，千萬不要擅自按壓眼球、推開血塊，不只會使出血更加嚴重外，還可能造成血塊堆積，壓迫視神經。（楊舒婷攝）

陳女表示，自己在通訊行上班，經常長期帶著隱形眼睛，去年11月時眼睛突然出現紅塊，原以為是戴隱形眼鏡造成的，又不痛不癢，所以也沒就醫，反而是自己不停按壓和揉眼睛，想藉此把血塊按散。

沒想到後果變得更嚴重，陳女不但血塊愈來愈大塊，包覆了整顆眼球，眼睛也相當紅腫疼痛、甚至出現複視情形，眼球更不能大力轉動；不只行走、騎車上出現困難，好幾次還差點摔倒。

陳女驚覺大事不妙，等到向達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭求助時，經檢查發現這是因為氣溫變化太大造成的結膜下出血，加上陳女不停揉按眼球，血塊從一小塊變成整眼360度都有，眼壓高達35mmHg，眼球後方還出現與眼球差不多大小的血塊，經治療後才慢慢恢復正常。

洪啟庭表示，結膜下出血經常出現在溫差大、季節轉換時，目前剛好在冬天轉春天的季節，門診裡高達4成患者都是此情況。會造成結膜下出血的原因，無非就是溫差過大，造成脆弱的眼球微血管破裂，若是血塊只有一塊，大約1周就能康復，180度的血塊大約2周。

洪啟庭呼籲，若民眾出現血塊情形，可以用冰敷的方式緩解，千萬不要擅自按壓眼球、推開血塊，不只會使出血更加嚴重外，還可能造成血塊堆積，壓迫視神經，輕則需要動手術治療，重則會將視神經壓斷，造成失明。