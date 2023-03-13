3月14日的白色情人節，武陵農場白色系櫻花陸續盛開中，彷彿在迎接節日到來。副場長胡發韜表示，墨染櫻會隨時間演遞而由白轉為粉紅色，開得最漂亮也最適合「白色情人節」浪漫氣氛，此時入園賞櫻，是男女「友達以上，戀人未滿」感情加溫的好時機。

武陵農場白色系櫻花陸續盛開中，彷彿在迎接浪漫節日到來。（武陵農場提供）

武陵農場近日白色櫻花系列陸續盛開，包括墨染櫻、霧社櫻、中國櫻桃花、太平山櫻等綻放爭妍，適逢白色情人節將屆，將園區點綴的美不勝收。

武陵農場白色系櫻花陸續盛開中，彷彿在迎接浪漫節日到來。（武陵農場提供）

武陵農場副場長胡發韜表示，墨染櫻是由日系櫻花品種大島櫻系列所育種出的品種，初開花時為白色略為帶著一絲一抹淡淡粉紅色，是櫻花界著名變色櫻，分布在兆豐茶園區及露營區花海區附近，尤其兆豐茶園觀月亭周邊墨染樹型最為壯碩優美，滿樹繁花盛開充滿羅曼蒂克情調，最適合「白色情人節」浪漫氛圍，預估3月中旬正值盛花期巔峰。

武陵農場白色系櫻花陸續盛開中，彷彿在迎接浪漫節日到來。（武陵農場提供）

此外，屬白色系櫻花的台灣原生種－白色霧社櫻與中國櫻桃花亦陸續綻放，武陵農場的霧社櫻分布在第一停車場、霧社櫻花台、桃子園附近。中國櫻桃花分布在露營區管理中心、武陵醫療站、桃園櫻花台附近，均是情人們共度浪漫「白色情人節」推薦的好去處。