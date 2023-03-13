大陸國務院總理李強今在中外記者會上指出，「改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招。在下一步，推進中國式現代化，在實現第二個百年奮鬥目標的歷史過程當中，我們還必須吃改革飯、走開放路。」

談及大陸新一屆政府的施政目標是什麽，李強稱，客觀地講，絕大部分老百姓不會天天盯著看GDP增長了多少，大家更在乎的是住房、就業、收入、教育、就醫、生態環境等身邊具體事。政府工作就是要貼近老百姓的實際感受去謀畫、推進，真正做到民有所盼、政有所爲。

李強表示，中方經濟社會發展已經取得巨大成就，經濟總量穩居世界第二，但發展還不平衡、不充分。任何一個總量指標，分攤到14億多的人口基數上，人均水平都比較有限。現在，我們的發展更多地只是解決「有沒有」的問題，下一步需要更加重視解決「好不好」的問題，特別是提高科技創新能力、建設現代化産業體系、推動發展方式綠色轉型等。總的來說，我們要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。