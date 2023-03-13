由宋慧喬領銜主演的Netflix韓國影集《黑暗榮耀》，開播以來話題不斷，而在第二部上線後，也再度引起網友熱烈討論。其中在劇中飾演霸凌空姐崔惠程的女星車珠英，竟在其中一幕無預警的裸露上半身，大方露出雙峰曲線，而讓部分觀眾不適卻也成功引爆話題。不過，有網友發現片尾疑似洩漏了真相。

《黑暗榮耀》一共分為上下兩部，第二部也在本月10日正式上線，一次播出16集讓影迷看個過癮，但在其中一集中飾演霸凌空姐崔惠程的車珠英除有和朴成勳飾演的全宰寯有火辣的全裸洗鴛鴦浴外，車珠英和林知衍飾演的朴涎鎮對峙時，竟當眾脫掉襯衫無預警的上空入鏡，讓觀眾大噴鼻血，也直呼「沒想看惠程的裸露戲」，但也有部分網友猜測這疑似只是特效等，在網路上引起熱烈討論。

對此，雖劇組都沒有出面特別說明，但眼尖的網友發現在片尾的演員名單中，有出現「惠程替身 李度妍」的字幕，認為車珠英並沒有真的裸露上半身，而是由替身演員露出，再由特效合成的。另外，先前曾爆出《黑暗榮耀》導演安吉鎬，在菲律賓留學時期曾也是校園霸凌加害者，為了幫當時交往的女友出口氣，聯合其他學生欺負受害者，剛開始安吉鎬矢口否認，沒想到時隔兩天態度逆轉，透過律師發出聲明致歉，稱自己一時控制不住激動情緒，給他人「無法抹滅的傷痛」，非常後悔，想向被害者當面謝罪，在網路上被罵爆；但網路上也有人認為爆料者不該亂開別人名字的玩笑，引起兩派人馬論戰。