法務部行政執行署花蓮分署下月將舉行聯合拍賣，這次競標物中，竟首次出現於虛擬貨幣市場屬於穩定幣的「泰達幣」（USDT），且數量多達2萬6150多顆，估計共可兌換78.4萬台幣！花蓮分署表示，泰達幣存放於俗稱「冷錢包」的加密USB隨身硬碟內，得標後將解密轉入得標者的電腦中完成交易。

執行署花蓮分署表示，花蓮地檢署日前偵辦周姓被告涉犯洗錢防制法等案件，查扣犯罪所得泰達幣（USDT）2萬6150.1666顆，囑託花蓮分署變價拍賣。

執行署花蓮分署說，泰達幣是以錨定美元1比1方式決定價值，即當1美元可兌換新台幣30元時，意即1顆泰達幣可擁有兌換30元新臺幣的價值，在虛擬貨幣市場屬於「穩定幣」，與其他類型虛擬貨幣價格易暴漲暴跌有很大差異，也因其價值穩的特性，在全球市場相當普及，備受幣圈喜愛。

執行署花蓮分署表示，這件「看不見的拍賣標的」預計在4月首次出現於花蓮分署的拍賣會場上，歡迎想投資、對虛擬貨幣有興趣的民眾，屆時蒞臨搶標，詳細拍賣日期可至執行署花蓮分署官網或臉書查詢。