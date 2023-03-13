鄉民留言。（圖 / 擷取自PTT）

金門縣二膽島守備隊陳姓上兵失蹤事件，持續受到各界關注，陸委會主委邱太三今（13）日證實，陳姓上兵人確實是在大陸。相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，引發鄉民熱議，相關討論程度更已呈現「爆」等級，尤其對於有人擔憂陳姓上兵恐洩漏機密，網一面倒狠酸「軍隊吃什麼」要被大陸知道了」！

邱太三今上午到立院接受質詢前受訪證實，對岸已告知陳姓上兵人在大陸，但仍在進行相關程序，「我想他們調查、了解之後，會對外來公布」他並強調，兩岸有建立聯繫機制，遇到緊急事件或意外，相關單位都會協助，海巡署、檢察官也會進行了解。

此外，有媒體報導點出，陳姓上兵人在大陸恐有洩密問題，引發鄉民一面倒熱議，紛吐槽「兵有啥機密」、「衛星早就拍光光了」、「一個伙房兵只知道明天要做的菜而已」，並且狠酸「好嚴重啊，缺肉缺蛋機密也都曝光了」、「廚房機密被洩露，大陸會用多加一顆蛋、一塊肉，而且沒三色豆的菜單，讓外島國軍全投誠啊」、「大概是洩漏了每個人的掃地區域」。