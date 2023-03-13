張清芳宣布6月再度攻蛋。（上引娛樂提供）

張清芳今（13日）宣布啟動「張清芳 Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」，將於6月10、11日連2天在台北小巨蛋開唱！暌違8年再度攻蛋，除了多年來一路相挺的歌迷，她透露有一部分是為了即將赴美留學的兒子，希望將這場演唱會作為送給兒子即將上大學的禮物。張清芳直言：「下次不知道是什麼時候了。」

張清芳8年前在台北小巨蛋一連舉辦2場「芳華盛宴演唱會」座無虛席，多年來歌迷引頸期盼歌后再唱，今終於傳來好消息，她將於今年夏天再登小巨蛋舞台。提到此次開唱契機，張清芳坦言其實這幾年好幾度都曾閃過不如休息的念頭，但每次一有這想法，身邊就會出現聲音要她繼續唱下去，感覺像是乘載著多年來有如老友般歌迷的期待，因此讓她總是割捨不下。

張清芳此次開唱將帶來出道近40年的多首經典作品，用音樂帶領眾人回顧青春歲月，無論是勾起青春回憶的〈我還年輕〉、〈加州過後〉；從〈加州陽光〉唱進〈大雨的夜裡〉，聽眾將在張清芳的嗓音中感受歲月的潮汐更迭。「張清芳 Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」門票本月26日在拓元售票系統開賣。