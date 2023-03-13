在金融業工作的杜姓男子2015年與王姓女友在住處服用安眠藥後輕生，但杜卻一人獨活，士林地方法院一審依幫助自殺罪將杜男判刑2年8月，台灣高等法院認為他失約被害人改判刑4年，但高院更一審認定他「謀為同死」且坦承犯行輕判1年，最高法院駁回上訴確定。

2015年8月17日晚下午，杜與女友計畫共赴黃泉，2人各自行吞服稍早購買之助眠藥物後輕生，但杜男嘔吐後清醒，看到女友已經死亡，驚慌失措2小時後才打電話給母親轉報救護人員到場。

法院開庭時，杜男稱2人一起寫遺書，死者寫「生的時候沒跟我最愛的男人結婚，如果可以，我想跟他葬在一起」，還希望合葬，但死者家屬無法接受杜男的說法，不能諒解。

士林地方法院一審依幫助自殺罪將杜男判刑2年8月，台灣高等法院二審認為杜男失約被害人，原判決量刑太輕，改判刑4年，經最高法院撤銷發回後，案件逆轉。

高院更一審認定杜男觸犯「謀為同死而幫助他人使之輕生」，審酌他與死者是男女朋友關係，見她感生無可戀、為使生命停留在最好的時刻而萌生死意，竟仍未多方勸慰，鼓勵她求生或通知她家人、朋友勸阻，反而應允一同赴死幫助她結束生命。

更一審斥責杜男不僅輕忽他人之生命權，更對痛失愛女之死者家屬造成無可彌補之傷痛及遺憾，所為甚有可責，但考量他年輕失慮且謀為同死，自己身心亦有受創，他犯後坦承犯行，輕判1年，他與檢方都提上訴，遭最高法院駁回定讞。

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