高雄市長陳其邁（右）13日出席模範公車表揚典禮，他坐上駕駛座，體驗大車的駕駛情形。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁（前中）13日出席模範公車表揚典禮，他與模範駕駛長們合影。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁13日出席模範公車駕駛長表揚典禮，對於民進黨中執會日前推出對於立委選舉的大局條款，陳其邁說，相信每一位從政的同志都會基於大局去考量，相信每人都有智慧；選民也有智慧去看每一位政治家、政治工作者的表現與態度。

陳其邁說，大局條款是中執會的決議與建議事項，在選舉不管是立委或總統大選，如何維持政局穩定，持續推動改革至關重要。他也相信，民主除了少數尊重多數之外，也有黨內的民主機制。在黨內互相禮讓、牽成，這是政治文化的一部分。

大局條款是指民進黨主席賴清德日前在中執會主導通過民進黨版的「大局條款」，稱為了顧及民眾觀感，並要對選民負責，不建議黨籍現任議員轉戰2024年立委選舉，但艱困及無現任選區除外。

對於南部客運業者的待遇相對於中北部呈偏低狀態，陳其邁說，今年度市府將編列預算補足公車票價與運價的票差，同時也要求客運業者固定提撥部分補貼款用以提高駕駛長及從業人員的就業待遇，估計每位駕駛長的收入每年可增加2萬至4萬元新台幣不等。