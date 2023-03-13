禽流感肆虐全球，導致台灣蛋價飆上歷史新高，民眾到處搶買蛋，「台灣有沒有缺蛋？」成了近期熱議的話題，「宅神」朱學恒今貼出一張台灣白雞肉、雞蛋歷年行情圖，指出不是供給出問題，價格怎會暴增，「陳吉仲會背叛你、綠營會欺瞞你，只有數學不會。」

朱學恒今在臉書PO出「台灣白雞肉、雞蛋歷年行情圖」，顯示雞蛋、白雞肉從今年2月起每個月平均價都飆新高；朱學恒說，科學數據告訴大家現在缺蛋，價格上揚，連白肉雞都跟著價格上漲到歷史新高點，「就只有綠營側翼還在那邊妖言惑眾不缺蛋，只是價格貴而已。」

朱學恒表示，經濟學的供需原理沒學過嗎？不是供給出問題，價格怎麼會暴增，忽然之間自動願意買雞蛋花更多錢嗎？最後更直言「陳吉仲會背叛你，綠營會欺瞞你，只有數學不會，數學不會就是不會。」

對此，網友看到數據後，紛紛留言：「是被騙得很嚴重」、「什麼都漲了，而且是繼續漲，走一趟傳統市場就知道，不用爭」、「民主價值也會年年漲價阿」、「因為挺綠是玄學，現實是科學」，還有人表示「豬肉本周也開漲！」、「豬肉也要上漲了，因為美豬進口吃豬肉的人減少，養戶都不太擴張甚至減產，現在雞肉少了，豬隻不可能馬上跟上需求，會轉去搶豬肉」。