日本女星深田恭子因同時兼具性感、甜美深受許多粉絲愛戴，出道多年人氣不減，卻於2021年罹患適應障礙症宣布停工，前年復工後就因外型變化引發不少討論，她近日再貼出自拍照，暴瘦外型驚呆不少粉絲。

40歲的深田恭子在作品中展現可愛及性感，多樣化的表現受到許多粉絲喜愛，2021年5月卻因罹患適應障礙症暫停演藝工作，且當時她和百億社長杉本宏低調交往，男方不僅曾在記者會上大方護愛，還傳出將要結婚的消息，感情狀態備受矚目。

怎料，去年5月日本媒體爆出兩人在街頭發生爭執，男方當街怒吼「我受夠了，我們分手吧！」而吵架的主因與深田恭子酗酒有關，甚至被友人爆料確實分手過，不過目前兩人已復合。

值得注意的事，深田恭子在前年宣布復工後，就曾因身形暴瘦引起不少粉絲擔憂，如今她日前在IG上曝光一張和女星大地真央的合照，只見她露出燦爛笑容，但臉型瘦成「錐子型」，和過去樣貌反差極大，引來大批粉絲心疼，「怎麼又瘦了」、「好可愛，但感覺太瘦了」、「瘦歸瘦，要注意身體哦」。