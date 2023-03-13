台北市長蔣萬安13日宣布，改善北市公辦民營托營機構勞動條件，托育人員薪資標準自3萬4000元提升至3萬8000元，加薪4000元，且師生比自法定1比5降至1比4。同時提高服務量能，81家公辦民營托嬰中心將增至103家，收托服務量能則從1712人提高至2200多人。

蔣萬安今至台北市南港托嬰中心參與幼兒活動，活動後表示，目前北市的公辦民營托嬰機構薪資標準為3萬4000元，市府整合中央及北市預算，規劃托育相關科系大學畢業的托育人員起薪提升至3萬8000元，加薪4000元。

蔣萬安提及，行政院於去年10月宣布，今年起將為全國公托托育人員加薪至每月3萬5485元，目前中央正研擬執行計畫。但中央所訂新資標準與非營利幼兒園的薪資水平仍有落差，因此重新規劃，建置更完善的公托托育人員薪資體制，依學歷年資再加碼提高，並訂每年的考核調薪機制，確保表現良好之托育人員每年調薪。

蔣萬安指出，未來公辦民營托嬰中心師生比自法定1比5降至1比4，且台北市目前有81家公辦民營托嬰中心，未來將增加到103家，收托服務量能則從1712人，提高到2200多人。更優化的勞動條件，讓托育人員無後顧之憂的照顧孩童，才是強化托嬰托育服務品質。

1月才迎來三寶的蔣萬安分享，近期ChatGPT廣為討論，有人認為ChatGPT將取代許多職業，但托育人員的工作無法被取代，不僅是因為托育人員的專業能力，更是因為對幼童付出的溫暖感情是無法取代的。至於預估受惠人數？蔣萬安回覆，約有512位名托育人員受惠，提升服務品質，望留住優質的教保人員。

媒體追問，蔣萬安日前拍板宣布準公共化托育加碼補助1000元，第一胎每月補貼自4000元提高為5000元，力拚下半年度上路，卻遭民進黨議員簡舒培批評「無感」。蔣萬安說道，一步步來，希望得到市民反饋後，接下來再提出完整規劃。