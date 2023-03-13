大家房屋企畫研究室總監郎美囡分析，現今社會不婚比例高、養育小孩負擔重，改養寵物越來越多，此外，許多長輩因子女不在身邊需要情感填補，讓寵物風潮越來越熱，相關產業家數增加，也有利於店面活化利用。

在2018年全國共計6,486家，2019年家數增加6.0%，2020年家數年增4.8%、2021年年增6.9%、2022年年增幅8.2%，根據統計2022年寵物相關產業家數共8,335家，自2019年新冠肺炎疫情肆虐以來，寵物相關產業家數有增無減，知名寵物相關業者「魚中魚」也在2020年3月轉租為買，以2.95億元的高價購入新竹市經國路上的店面。

郎美囡表示，除了社會結構改變讓養寵物成為主流，新冠肺炎疫情蔓延後，基於防疫措施，拉開人與人距離，獨處時間拉長，強化人對寵物的情感依賴，形成疫後寵物療癒風，從財政部公布寵物相關產業數據也可看出，在疫情期間寵物相關產業的銷售額連年成長，尤其店面使用除了銷售寵物相關用品，還有寵物美容等服務，對大型店面的需求較高，讓大型連鎖業者加碼拓展據點。

財政部本次資料還有一個亮點，關於熱門寵物版圖大不同，其中寵物貓4年來增加將近1.2倍，且依各縣市寵物比例，連江縣及基隆市、台中市、台北市愛貓比重高，都有6成以上，出乎意料地花蓮、台東養貓的比例也高達4成，住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，通常寵物狗的互動較多，中、大型犬需要定時至戶外活動，對於生活步調繁忙緊湊的都市人來說，個性較獨立的貓或許相對容易飼養，寵物商機也逐漸蔓延至六都以外區域，目前相關業者以六都及桃竹為主要據點，隨著寵物愈趨熱門，未來可能業者幅員將擴及全台。