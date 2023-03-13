為積極配合政府2050淨零排放及「綠色金融行動方案3.0」之政策，上海商銀宣布完成簽署科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative SBTi），宣示將進行淨零轉型減碳規劃，並朝符合巴黎協定之目標前進。

上海商銀近年除獲利穩健增長外，亮眼的ESG表現也頻頻引起投資人關注。上海商銀自2020年獲得國際ESG評比機構MSCI A級認證，更於2022年進一步獲得AA級認證，該行也繼2022年獲得S＆P Global「永續年鑑」評選為永續年鑑成員之後，2023年獲得提升為產業前10％之佳績，顯示該行已被評比機構評為金融業永續發展的前段班。

上海商銀在宣導ESG方面也不遺餘力，積極與台北金融研究發展基金會等單位合作，於2022年底舉行邁向淨零永續發展論壇，邀請客戶及供應商一同邁向永續淨零。本年度起上海商銀延續淨零減碳的承諾，於今年1月獲得ISO 14067證書，成為全國第一家取得簽帳金融卡碳足跡認證的銀行。如今更加碼簽署國際倡議SBTi，顯示上海商銀淨零減碳是老字號商銀勢在必行的永續作為。

SBTi 是由碳揭露專案（CDP）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute）及世界自然基金會（World Wildlife Fund）共同發起之國際倡議，目的是提供指引協助企業將其減碳目標以科學理論為基礎進行量化及淨零規劃，並由SBTi之分析師進行淨零規劃路徑驗證，以此判斷企業之淨零規劃是否具一定程度之可行性，避免淨零淪為口號，也藉此強化企業及投資人減碳信心。

企業想通過SBTi一般需要經過四個步驟：簽署承諾、建立目標、提交目標及公布目標。企業於簽署承諾後，需盡快依照SBTi所規範之方法學規劃減碳路徑並於兩年內遞交予SBTi供其進行目標驗證。企業一般被准許設立5-15年的短中期目標，並可自由選擇是否簽署2050年淨零碳排放目標。企業之目標與路徑設定都須符合巴黎協定1.5度C的最終目標，以表達積極對抗氣候變遷的決心。