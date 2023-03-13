大陸新任國務院總理李強13日召開首度總理中外記者會，被問到今年在疫情後如何推進經濟復甦、如何看待大陸有利不利因素。李強表示，從前兩個月經濟數據來看是企穩回升的態勢，看到許多國際機構也調高對大陸經濟預期，他對大陸經濟前景可用8個字「乘風破浪、未來可期」概括，並對此充滿信心。

李強說，雖然今年經濟確實不容樂觀、不確定因素還很多，有時候還會出現偶發問題，追求「穩增長」不僅是大陸而對全球都是個考驗。面對今年經濟成長預期目標在5％左右是綜合考慮多方面因素，由於大陸經濟總量已過了120兆人民幣，在高基期上要達到5％成長也不是容易的事情，需要備加努力。

至於大陸經濟發展的有利、不利因素部分，李強則盤點包含像是具備市場規模的不可替代性、產業完備、發展基礎厚實，制度優勢顯著。至於困難點他說大家都有，今年大陸也是不少，但靜下心想哪一年沒碰到，但大陸都在克服中創造新的奇蹟。