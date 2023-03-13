二膽上兵確定在大陸！將透過「這2種」模式遣返 回台最慘結局曝光 @ChinaTimes ​

金門上兵失蹤事件，陸委會主委邱太三13日證實，該陳姓上兵目前人在大陸。邱太三表示，《兩岸共打協議》已取代《金門協議》，無法透過紅十字會管道進行營救；海基會昨日已發文聯繫對岸，但對岸「已讀不回」，希望陸方盡快完成相關調查程序。

邱太三13日赴立院備詢，國民黨立委游毓蘭質詢時說，有民進黨立委表示，要依《金門協議》，即透過兩岸紅十字會管道來將上兵救回台灣，但我國紅十字會法在2016年民進黨上台後就被廢止，現又要依《金門協議》將上兵救回，豈不自相矛盾？

邱太三回應說，政府都會注意相關意見，但現在是依《兩岸共打協議》執行，已取代《金門協議》。而官方是否確切掌握陳姓上兵還在大陸？他認為，相信對岸正在依相關機制對其進行國安調查。他表示，兩岸已經交流30年，相信已累積一定人脈跟模式，支持海巡與對岸海警等相關單位私下溝通。

我交通部航港局跟大陸運輸部於民國97年11月4日共同簽署《海峽兩岸海運協議》，屬「小兩會」，國民黨立委陳玉珍對此說，此次通報並未透過交通部下屬的中華搜救協會，質問海峽兩岸海難救助是否有效運行？

邱太三回應稱，對岸調查仍未有結果事情尚需定性，目前海巡署、國防部等相關單位還在調查，陸委會尚未收到消息，且海基會昨日已發文聯繫，分線進行。他表示，對岸「已讀不回」，希望陸方盡快完成調查程序。