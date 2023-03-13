在促進台灣往低碳未來轉型的道路上，天然氣發電將繼續扮演至關重要的角色，以更為可靠、符合成本效益的方式持續成長，朝永續能源的目標邁進。通霄電廠的燃氣發電廠專案支援台灣再生能源發展條例（REDA）的能源政策，預計於2025年將燃氣發電比例提高至50%的目標。這次所安裝的GE航改型燃氣渦輪機可運行高混氫作業，未來將發展為100％全氫氣燃燒，進一步支援台灣電力公司的脫碳計畫。身為燃氣渦輪機原始設備製造商的GE能善用自身定位，在當下和未來支援並提高氫氣與天然氣的混合應用。

通霄電廠的燃氣發電廠專案是台灣首創的航改型燃氣渦輪機技術裝置，具有出色的電網穩固能力，快速啟動性能從冷機到全負載只需8分鐘，還能在不影響維護週期下每天起機。這種彈性和耐用性將幫助台電更有效地整合更多再生能源，支援邁向永續發展未來的能源轉型。

GE Gas Power亞洲區執行長Ramesh Singaram表示，這幾部新機組電廠在支援台灣能源多元化方面扮演關鍵角色。很榮幸能提供快速、彈性且更永續的航改型燃氣發電支援台電包括併網或離網的能源轉型計畫，並支援增加使用再生太陽能和風力發電。這個工程總承包專案的範圍和特性非比尋常。GE不僅提供先進的航改型燃氣渦輪機技術，也供應發電廠系統發電所需的各種支援和輔助元件。此外，GE亦遵循台電公司規定，以加強並提升工安品質。